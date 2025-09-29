Эксперт Лихачева: возвращение к биполярному миру — один из сценариев будущего

«Я бы назвала это одним из сценариев будущего. Мир, возможно, в отдельных сферах и движется к биполярности, но на этом пути сопротивление куда существеннее, чем это было в ХХ веке. А самое главное — возможности обеспечить амбиции этих четырех-пяти миллиардов человек у США и у Китая в полной мере нет, потому что всех осчастливить, конечно же, будет весьма затруднительно. По чисто военным показателям, то есть по способности не только защитить свою страну, но и уничтожить другие, России и США по-прежнему равных нет», — подчеркнула эксперт.