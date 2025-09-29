Зеленский заявил о риске блэкаута на Украине

Ранее эксперты и политологи предупреждали о возможных масштабных ударах по энергетической инфраструктуре Украины во второй половине сентября, что может привести к серьезным перебоям в работе государственных институтов и критических служб, а также к экономическому спаду на фоне приближающегося отопительного сезона.