Российскую туристку похитили в Таиланде и отдали в рабство

Российская туристка, желающая побольше заработать, прибыла в Таиланд. Однако, попав в Бангкок, девушка из Читы оказалась похищена. Ее отдали в рабство. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что девушка планировала работать моделью. Ее родные сообщили, что оказавшихся в рабстве заставляли заниматься мошенничеством. Пленники вымогали деньги. При отказе выполнять задания их били и запугивали продажей на органы.
«Девушка из Читы приехала в Бангкок работать моделью по объявлению в Telegram-канале, но по прибытии в Таиланд ее увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой», — говорится в материале.
Ранее стало известно о пропаже 14-летней девочки. Пара из Индии продала ребенка в сексуальное рабство.