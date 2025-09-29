Ричмонд
Российскую туристку похитили в Таиланде и отдали в рабство

Россиянка из Читы, прибыв в Бангкок, попала в рабство.

Источник: Комсомольская правда

Российская туристка, желающая побольше заработать, прибыла в Таиланд. Однако, попав в Бангкок, девушка из Читы оказалась похищена. Ее отдали в рабство. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что девушка планировала работать моделью. Ее родные сообщили, что оказавшихся в рабстве заставляли заниматься мошенничеством. Пленники вымогали деньги. При отказе выполнять задания их били и запугивали продажей на органы.

«Девушка из Читы приехала в Бангкок работать моделью по объявлению в Telegram-канале, но по прибытии в Таиланд ее увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой», — говорится в материале.

Ранее стало известно о пропаже 14-летней девочки. Пара из Индии продала ребенка в сексуальное рабство.