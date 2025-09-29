Политолог раскрыла, почему многополярный мир близок к БРИКС и ШОС

По ее словам, «похожая история» и с ШОС. «Если мы посмотрим на инициативы, которые были выдвинуты на саммите ШОС в Тяньцзине, — это тоже очень похожие истории, в которых подчеркивается позитивная повестка: давайте содействовать развитию, давайте находить на это деньги, давайте не будем навязывать друг другу свое мнение и так далее», — пояснила эксперт.