Политолог раскрыла, почему многополярный мир близок к БРИКС и ШОС

Модель БРИКС плюс наиболее близка к идее многополярного мира. Как сказала в интервью URA.RU декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева, в обоих случаях речь идет о схожих процессах.

Эксперты Валдайского клуба вновь собираются, чтобы обсудить будущее всего мира.

Модель БРИКС плюс наиболее близка к идее многополярного мира. Как сказала в интервью URA.RU декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева, в обоих случаях речь идет о схожих процессах.

«То, в какой модели позиционирует себя БРИКС плюс, сильно созвучно с логикой объективных процессов, которые описывают наш мир: демографические и экономические процессы, темпы экономического роста, численность молодежи и так далее. Это вполне отражает определенные доминанты по разным категориям, по разным показателям», — отметила Лихачева.

По ее словам, «похожая история» и с ШОС. «Если мы посмотрим на инициативы, которые были выдвинуты на саммите ШОС в Тяньцзине, — это тоже очень похожие истории, в которых подчеркивается позитивная повестка: давайте содействовать развитию, давайте находить на это деньги, давайте не будем навязывать друг другу свое мнение и так далее», — пояснила эксперт.

В Сочи 29 января стартует ежегодное заседание «Валдайского клуба». Эксперты из разных стран планируют написать «инструкцию по применению» многополярного мира.

