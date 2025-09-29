Ричмонд
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов атакой на христиан в США

Трамп подчеркнул, что на месте находятся агенты ФБР.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что стрельба в церкви мормонов в Мичигане является целенаправленным нападением на христиан.

«Меня проинформировали об ужасной стрельбе в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Бланк в Мичигане. Подозреваемый мёртв, но многое предстоит выяснить. Похоже, что это ещё одно целенаправленное нападение на христиан в США. Администрация Трампа будет информировать общественность, как мы всегда и делаем», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что на месте находятся агенты ФБР, по его словам, Федеральное бюро расследований «окажет содействие должностным лицам штата и местным властям».

По предварительным данным, при стрельбе в церкви убит один человек, ещё девять человек получили ранения. Стрельбу открыл мужчина, имя которого в настоящее время не озвучивается, после этого он совершил поджог. Злоумышленника ликвидировали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в американском штате Кентукки при стрельбе в церкви погибли два человека.

