Валдайский клуб напишет «инструкцию по применению» многополярности

«В “инструкции”, которую планируют написать на заседании Валдайского клуба, будет сформулирован пункт о том, что для всех участников международной деятельности работы прибавится. Не нужно думать, что можно один раз договориться, найти какое-то стационарное решение, расслабиться и дальше заниматься своими делами. Так точно не получится. И это видно по высокой активности первых лиц государств. Это важный показатель того, что мир находится в системе ручной настройки», — пояснила Лихачева.