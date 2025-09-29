Ричмонд
Валдайский клуб напишет «инструкцию по применению» многополярности

На заседании Валдайского клуба, которое начинается 29 сентября в Сочи, эксперты планируют сформулировать «инструкцию по применению» многополярного мира. Как объяснила в интервью URA.RU декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева, это пригодится политикам и дипломатам.

Эксперты Валдайского клуба собираются на свое ежегодное заседание.

«В “инструкции”, которую планируют написать на заседании Валдайского клуба, будет сформулирован пункт о том, что для всех участников международной деятельности работы прибавится. Не нужно думать, что можно один раз договориться, найти какое-то стационарное решение, расслабиться и дальше заниматься своими делами. Так точно не получится. И это видно по высокой активности первых лиц государств. Это важный показатель того, что мир находится в системе ручной настройки», — пояснила Лихачева.

По словам эксперта, процесс строительства многополярного мира сложен и продолжителен. Но отказаться от него и «отдать какой-то одной стране бразды управления, мол, разбирайтесь с этим, как хотите, никто не готов».