Додон заявил о поражении партии власти в Молдавии

Сторонники Патриотического блока собрались у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Кишиневе, чтобы выразить несогласие с предварительными итогами парламентских выборов в Молдавии. По данным telegram-канала «Патриотический блок», участники митинга требуют честного подсчета голосов и заявляют о победе оппозиции и поражении партии власти.

Оппозиция Молдавии считает, что за нее проголосовало большинство избирателей.

Сторонники Патриотического блока собрались у здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Кишиневе, чтобы выразить несогласие с предварительными итогами парламентских выборов в Молдавии. По данным telegram-канала «Патриотический блок», участники митинга требуют честного подсчета голосов и заявляют о победе оппозиции и поражении партии власти.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Молдавии завершились парламентские выборы.

«Мы будем защищать свои голоса. По состоянию на 23.00 партия власти уступила оппозиции», — заявил Игорь Додон, бывший президент Молдавии и лидер Патриотического блока. Он также подчеркнул, что сторонники блока и его представители планируют массовое выступление перед зданием ЦИК в понедельник в 12:00, чтобы потребовать прозрачности итогов голосования.

Ранее в этот же день активисты политического блока «Победа» провели пикет у здания министерства иностранных дел. По сведениям участников, правоохранители обеспечивали порядок и не препятствовали выражению мнения.

На проходящих в в Молдавии парламентских выборах оппозиционные партии в сумме получили больше голосов, чем правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), которую возглавляет президент Майя Санду. Согласно данным после подсчета 78% избирательных протоколов, за PAS проголосовали 44,53% избирателей. После обработки 85% бюллетеней тенденция сохраняется, пишет «Царьград».

