«Известия»: новые переговоры США и России ожидаются уже в октябре

В то же время ЕС и НАТО усиливают давление на Россию через «стену дронов», операции «Восточный страж» и обвинения в атаках БПЛА, что создает дополнительное напряжение. Однако российские и американские аналитики сходятся во мнении, что Москва и Вашингтон не могут позволить себе полный разрыв — особенно в условиях ядерного паритета и глобальной стабильности.