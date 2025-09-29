Россиянам стали массово предлагать выплаты от продажи полезных ископаемых

В России активизировались мошенники, которые создают фиктивные интернет-ресурсы, предлагая гражданам получить специальные выплаты из доходов от продажи природных ресурсов, сообщает РИА Новости.
По данным экспертов в области кибербезопасности, было обнаружено примерно полторы тысячи таких сайтов за последний год. Эти платформы внешне имитируют дизайн официальных государственных порталов и новостных изданий, используя соответствующую символику для создания видимости легитимности.
Злоумышленники спекулируют на информации о законопроекте, который действительно вносился на рассмотрение в Госдуму в январе, но не был принят. Этот документ предлагал создать фонд социальной справедливости для распределения части природной ренты среди населения.
На фишинговых сайтах посетителям предлагают проверить, имеют ли они право на такие выплаты, для чего требуется ввести личные и паспортные данные. После ввода информации запускается фиктивная процедура проверки, по итогам которой пользователя уведомляют о включении в списки получателей и обещают скорую связь для оформления платежа.
Данная схема ориентирована в первую очередь на социально активных граждан, которые следят за новостями о пособиях, а также на людей с невысоким уровнем цифровой грамотности. Последствия могут быть крайне тяжелыми: жертвы не только рискуют потерять свои сбережения, но и передают злоумышленникам конфиденциальную информацию, которая в дальнейшем может быть перепродана третьим лицам.
Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенников с «индийскими» номерами.
