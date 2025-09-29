NYP: напавшим на церковь в Мичигане оказался ветеран морской пехоты США

«Мужчина был опознан по фотографиям пикапа с двумя большими американскими флагами, который врезался в церковь Святых последних дней в городе Гранд-Бланк. После того, как Сэнфорд врезался в церковь на машине, он открыл стрельбу», — говорится в сообщении.