NYP: напавшим на церковь в Мичигане оказался ветеран морской пехоты США

Стала известна личность мужчины, открывшего стрельбу в церкви в американском штате Мичиган, им оказался ветеран морской пехоты Соединённых Штатов Томас Джейкоб Сэнфорд, информирует New York Post.
«Мужчина был опознан по фотографиям пикапа с двумя большими американскими флагами, который врезался в церковь Святых последних дней в городе Гранд-Бланк. После того, как Сэнфорд врезался в церковь на машине, он открыл стрельбу», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что на службе присутствовали свыше 100 прихожан. Число погибших возросло до двух человек, ещё девять человек получили ранения. Злоумышленника ликвидировали правоохранители.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что стрельба в церкви мормонов в Мичигане является нападением на христиан. Он уточнил, что Федеральное бюро расследований «окажет содействие должностным лицам штата и местным властям».