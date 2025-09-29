Число жертв стрельбы в церкви в Мичигане возросло до двух

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в церкви города Гранд-Бланк (штат Мичиган) один человек погиб, ещё девять были госпитализированы. Глава полиции сообщил, что 40-летний житель соседнего города Бертон целенаправленно въехал на автомобиле в здание церкви. После этого он покинул машину и открыл огонь по прихожанам. Прибывшие на место стражи порядка ликвидировали вооружённого преступника.