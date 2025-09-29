Ричмонд
В Ленобласти арестованы шесть человек по делу о суррогатном алкоголе

Шесть подозреваемых заключены под стражу по делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области. Следственный комитет России сообщает, что расследование продолжается, а в ближайшее время планируется ходатайство о заключении под стражу ещё трёх фигурантов.

Источник: Life.ru

Склад с суррогатным алкоголем. Видео © Telegram / Следком Ленинградской области.

«Задержаны одиннадцать подозреваемых в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении шестерых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие также будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще трём фигурантам», — говорится в сообщении.

В ходе обысков, проведённых совместно с полицией, изъяты канистры со спиртосодержащей жидкостью. Следователи продолжают комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области достигло 25 человек. Опасную продукцию продавали по 100 рублей за бутылку в использованной таре из-под водки. В пресс-службе судов ранее проинформировали об аресте пяти человек.

