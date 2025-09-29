Ричмонд
Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая умерла в 46 лет

Трехкратная чемпионка мира по боксу, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая скончалась на 47-м году жизни. О смерти самой титулованной спортсменки в истории женского бокса России 28 сентября сообщила пресс-служба Федерации бокса России. Причины смерти не уточняются.

«Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», — говорится в заявлении пресс-службы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБастрыкин заявил, что Подносова всегда ставила на первое место интересы общества.

Ирина Синецкая за свою карьеру 11 раз становилась чемпионкой России. Она также завоевывала серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира, а на европейских турнирах помимо пяти золотых медалей выигрывала серебро. Спортсменке было присвоено звание заслуженного мастера спорта России за особые заслуги перед отечественным боксом. О дате и месте прощания с Ириной Синецкой будет сообщено дополнительно.