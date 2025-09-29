Оппозиционеры Молдавии набирают 49% внутри страны, опережая правящую партию

Аналогичная ситуация наблюдалась в республике и годом ранее во время президентских выборов. В ноябре 2024 года состоялся второй тур голосования, в котором участвовали действующий прозападный глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — кандидат от оппозиционной Партии социалистов, представляющий Гагаузию и смещенный с должности администрацией Санду. По итогам обработки 100% протоколов избирательных участков внутри страны Стояногло получил 51,19% голосов, а Санду — 48,81%. Однако после включения результатов голосования за рубежом Санду, поддерживаемая прозападной партией «Действие и солидарность», набрала итоговые 55,33%, тогда как за Стояногло проголосовали 44,67% избирателей.