По делу об отравлении алкоголем в Ленобласти арестовали шестерых человек. Видео

«Всего задержаны 11 подозреваемых, шестерым из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков изъяты канистры со спиртосодержащей жидкостью. Расследование ведется по статье о производстве и сбыте небезопасной продукции, повлекшей смерть двух и более лиц. Следствие намерено ходатайствовать об аресте еще троих фигурантов, работа по установлению всех причастных к производству и сбыту суррогата продолжается», — говорится в официальном telegram-канале СКР.