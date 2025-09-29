Посол Митрофанова: Болгария с Италией хотят построить крупнейшую базу НАТО

НАТО приближается к черноморским регионам.
Североатлантический альянс наращивает военное присутствие в Причерноморье. Болгария приступает к созданию крупнейшей в стране базы НАТО, для чего расширяет сотрудничество с Италией в оборонной сфере. Об этом 28 сентября сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. По ее словам, власти Болгарии одобрили соответствующий проект соглашения в августе 2025 года. Помимо строительства военной базы, София планирует приобрести современные вооружения и создать коридоры для переброски войск.
«Страны — члены объединения не скрывают своего намерения вести дальнейшую милитаризацию восточного фланга. В случае Болгарии в планах не только строительство крупнейшей в стране натовской базы по соглашению с Италией, но и закупки новых вооружений, создание “коридоров военной мобильности” для “облегчения передвижения войск” и другие инициативы», — заявила Митрофанова в интервью газете «Известия».
По данным посольства РФ, болгарские власти также ранее говорили о необходимости увеличить контингент НАТО с 1,2 до 5 тысяч военнослужащих. Пока численность сил альянса на территории страны не изменилась. Однако одобренное соглашение с Италией рассматривается как следующий шаг в реализации этих планов.
Североатлантический альянс также намерен нарастить свое военное присутствие в акватории Балтийского моря, передает агентство Reuters. Поводом для подобных мер стали случаи обнаружения предполагаемых беспилотных летательных аппаратов над территорией Дании. В связи с этим в НАТО планируют обновить и усилить миссию в регионе Балтийского моря, пишет «Национальная Служба Новостей».