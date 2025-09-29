Посол Митрофанова: Болгария с Италией хотят построить крупнейшую базу НАТО

Североатлантический альянс наращивает военное присутствие в Причерноморье. Болгария приступает к созданию крупнейшей в стране базы НАТО, для чего расширяет сотрудничество с Италией в оборонной сфере. Об этом 28 сентября сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. По ее словам, власти Болгарии одобрили соответствующий проект соглашения в августе 2025 года. Помимо строительства военной базы, София планирует приобрести современные вооружения и создать коридоры для переброски войск.