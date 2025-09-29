Партия Майи Санду заняла первое место на выборах после подсчета 95% бюллетеней

Партия Санду лидирует на выборах.
По последним данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, после обработки 95% избирательных бюллетеней на парламентских выборах лидирует правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», учрежденная действующим президентом страны Майей Санду. За нее проголосовали 47,83% избирателей.
Вторую позицию занимает оппозиционный «Патриотический избирательный блок», в состав которого входят Партия социалистов под руководством бывшего президента Игоря Додона (занимал должность главы государства в 2016—2020 годах), партия коммунистов, а также политические объединения «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». Этот блок получает 25,75% голосов. Далее следуют блок проевропейских партий «Альтернатива» с результатом 8,41%, партия «Наша партия» во главе с Ренато Усатым — 6,27%, а также партия «Демократия дома», набравшая 6,28%.
На ряде зарубежных избирательных участков подсчет голосов уже завершен. В частности, в Российской Федерации, где работали два участка (оба расположены в Москве), 67,44% избирателей поддержали «Патриотический блок». В Китае, Казахстане, Японии, Индии, Украине, Турции, а также в большинстве стран Европы (за исключением Болгарии), по итогам обработки всех протоколов лидирует партия PAS.