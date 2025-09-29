В отсеке шасси самолета в США обнаружили тело безбилетника

В американском штате Северная Каролина сотрудники авиакомпании American Airlines обнаружили тело безбилетного пассажира в отсеке шасси самолета. Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителей полиции, трагическая находка была сделана в воскресенье утром в аэропорту города Шарлотт.
По информации телеканала, воздушное судно недавно прибыло из одной из европейских стран, однако точное место вылета не уточняется. Официальный представитель авиакомпании подтвердил, что American Airlines совместно с правоохранительными органами проводит тщательное расследование обстоятельств произошедшего.
На место происшествия были вызваны детективы из отдела по расследованию убийств.
Ранее сообщалось, что в США в результате крушения самолета погибли люди.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.