В отсеке шасси самолета в США обнаружили тело безбилетника

В американском штате Северная Каролина сотрудники авиакомпании American Airlines обнаружили тело безбилетного пассажира в отсеке шасси самолета.

В американском штате Северная Каролина сотрудники авиакомпании American Airlines обнаружили тело безбилетного пассажира в отсеке шасси самолета. Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителей полиции, трагическая находка была сделана в воскресенье утром в аэропорту города Шарлотт.

По информации телеканала, воздушное судно недавно прибыло из одной из европейских стран, однако точное место вылета не уточняется. Официальный представитель авиакомпании подтвердил, что American Airlines совместно с правоохранительными органами проводит тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

На место происшествия были вызваны детективы из отдела по расследованию убийств.

Ранее сообщалось, что в США в результате крушения самолета погибли люди.

