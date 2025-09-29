В отсеке шасси самолета в США обнаружили тело безбилетника

По информации телеканала, воздушное судно недавно прибыло из одной из европейских стран, однако точное место вылета не уточняется. Официальный представитель авиакомпании подтвердил, что American Airlines совместно с правоохранительными органами проводит тщательное расследование обстоятельств произошедшего.