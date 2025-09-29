В Техасе рухнул легкомоторный самолёт, есть погибшие

Ранее на аэродроме Кречевицы в Новгородской области малый самолёт Piper из-за неисправности тормозной системы начал самопроизвольное движение и столкнулся с опорой видеонаблюдения. Пострадавших нет, ведётся проверка. В результате столкновения судно получило повреждения. На борту находился только пилот, который не пострадал. Следственными органами проводится осмотр места происшествия и мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.