В ДТП погиб один человек и пострадали четверо в Хабаровском крае

Инспекторы подвели сводку происшествий за сутки.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки на дорогах Хабаровского края произошло пять аварий. В происшествиях погиб человек, еще четверо получили травмы. Два раза машины съезжали с дороги, в трех случаях столкнулись автомобили. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

За день водители и пешеходы допустили сотни нарушений правил дорожного движения. Так, инспекторы остановили 21 человека, которые сели за руль пьяными. Пятеро из них — в Хабаровске. Еще 41 водитель управлял автомобилем, не имея на то права.

Особое внимание инспекторы обращают на пешеходные переходы. За 28 сентября 20 водителей не уступили дорогу людям на «зебре». При этом и сами пешеходы нарушали правила — зафиксировано шесть таких случаев.