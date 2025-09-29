Блогер Шарий: ВСУ стреляли по Белгороду из жилой застройки Харькова

Ракетный удар по Белгороду был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) из жилой застройки Харькова. Об этом рассказал украинский блогер Анатолий Шарий. По словам Шария, обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) непосредственно с территории города Харькова.