CBS: в самолете из США нашли тело пассажира в отсеке для шасси

По данным CBS News, данный инцидент стал по меньшей мере вторым подобным случаем в текущем году, когда на борту самолетов американских авиакомпаний находят тела безбилетных пассажиров. В частности, в январе в нью-йоркском аэропорту в отсеке для шасси были обнаружены двое погибших.