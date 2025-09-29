CBS: в самолете из США нашли тело пассажира в отсеке для шасси

В отсеке для шасси нашли тело безбилетника.
Сотрудники авиакомпании American Airlines обнаружили тело мужчины, проникшего на борт без билета, в нише шасси воздушного судна после его прибытия в международный аэропорт Шарлотта. Об этом проинформировал телеканал CBS News.
«Безбилетный пассажир был найден мертвым в отсеке шасси самолета American Airlines в Шарлотте, штат Северная Каролина, в воскресенье утром», — сообщила полиция. Слова приводит CBS.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ9NEWS: самолет загорелся в аэропорту американского Денвера.
Как уточняется, тело было выявлено техническим персоналом в ходе проведения регламентных работ по обслуживанию самолета. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции подтвердили смерть обнаруженного человека.
По данным CBS News, данный инцидент стал по меньшей мере вторым подобным случаем в текущем году, когда на борту самолетов американских авиакомпаний находят тела безбилетных пассажиров. В частности, в январе в нью-йоркском аэропорту в отсеке для шасси были обнаружены двое погибших.