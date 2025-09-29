Песков дал комментарий по ЧП с суррогатным алкоголем в Ленобласти

Песков назвал ЧП из-за алкоголя в Ленобласти трагедией.
Гибель людей из-за употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области является чрезвычайным происшествием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — заявил ТАСС пресс-секретарь президента.
Песков подчеркнул, что действующее законодательство в этой области отличается достаточной строгостью. Срочных изменений или дополнений в ответ на случившееся на законодательном уровне не требуется.
По данным МВД, в результате употребления некачественного алкоголя в Ленобласти погибли 19 человек, позднее число жертв увеличилось до 25. Правоохранительные органы задержали подозреваемых и изъяли свыше тысячи литров контрафактного алкоголя. Расследование находится на особом контроле областной прокуратуры.