Песков дал комментарий по ЧП с суррогатным алкоголем в Ленобласти

«Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — заявил ТАСС пресс-секретарь президента.