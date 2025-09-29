Блогер Шарий заявил, что ВСУ вели огонь по Белгороду из жилой застройки Харькова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух обстрелах Белгорода со стороны ВСУ. Согласно его данным, в результате ударов пострадали два человека, а также возникли значительные перебои с электроснабжением. Глава региона подчеркнул, что местные власти в координации с федеральными органами принимают меры для восстановления подачи электроэнергии в Белгороде.