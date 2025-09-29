Короткое замыкание стало причиной двух пожаров за сутки в Красноярском крае

В Красноярском крае за прошедшую неделю потушили 69 пожаров, в которых удалось спасти девять человек, а один получил травмы. За последние сутки пожарные подразделения отреагировали на двенадцать вызовов, при этом сообщений о пострадавших не поступало. Такими данными поделились в МЧС по Красноярскому краю 29 сентября.
За выходные пожарные дважды выезжали в жилой сектор. Так, в селе Шалоболино загорелась кровля хозяйственной постройки. Огонь успел охватить 48 квадратных метров. Для его ликвидации прибыли семь сотрудников МЧС на трех спецмашинах.
В поселке Козулька пламя уничтожило баню площадью 36 квадратных метров. Удалось предотвратить распространение пожаров на расположенные рядом жилые дома.
Оба инцидента дознаватели связывают с коротким замыканием электропроводки.