Короткое замыкание стало причиной двух пожаров за сутки в Красноярском крае

В Красноярском крае за прошедшую неделю потушили 69 пожаров, в которых удалось спасти девять человек, а один получил травмы. За последние сутки пожарные подразделения отреагировали на двенадцать вызовов, при этом сообщений о пострадавших не поступало. Такими данными поделились в МЧС по Красноярскому краю 29 сентября.