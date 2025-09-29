TV2: истребитель ВС Дании подняли в воздух из-за сообщений о БПЛА

Истребитель Дании подняли в воздух.
Истребитель Вооруженных сил Дании был поднят в воздух над островом Борнхольм в Балтийском море вечером 28 сентября после многочисленных сообщений о БПЛА. Об этом сообщил датский телеканал TV2 со ссылкой на начальника дежурной части полиции Борнхольма. Как уточняет источник, истребитель совершил полет над островом в ответ на обращения местных жителей, обеспокоенных появлением неизвестных дронов.
«После нескольких сообщений от жителей Борнхольма полиция Борнхольма подтвердила TV2, что в воскресенье… истребитель, по словам полиции, “сначала пролетел в одну сторону над островом, а потом в другую обратно”», — говорится в материале телеканала TV2. Представитель полиции отметил, что сообщения о БПЛА поступали с разных районов острова и носили массовый характер, что стало основанием для задействования военной авиации.
Согласно информации телеканала, вечером воскресенья полиция зафиксировала существенный поток обращений от граждан о дронах, замеченных в небе над населенными пунктами Борнхольма. Несмотря на оперативные действия силовых структур, официальные представители Вооруженных сил Дании отказались комментировать телеканалу характер инцидента и возможную принадлежность беспилотников. В настоящее время полиция продолжает собирать данные и анализировать обстоятельства происшествия.
Остров Борнхольм расположен в стратегически важном районе Балтийского моря и часто оказывается в центре внимания из-за своей близости к границам стран-членов НАТО и интенсивного судоходства. В последние месяцы в регионе фиксируется рост числа сообщений о появлении неопознанных дронов, что вызывает обеспокоенность как среди местного населения, так и у властей.