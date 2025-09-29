Число жертв нападения на церковь в Мичигане выросло до четырех

ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Число жертв нападения на церковь мормонов в городе Гранд-Бланк американского штата Мичиган выросло до четырех, заявил глава полиции города Уильям Ренье.
«Общее число жертв увеличилось до четырёх человек. Как я уже говорил ранее, подозреваемый также мёртв. В итоге у нас пять погибших в результате этого трагического инцидента», — сказал Ренье журналистам.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее — очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.