Число жертв нападения на церковь в Мичигане выросло до четырех

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее — очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.