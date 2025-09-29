Ричмонд
Пассажир оказался в больнице после ДТП на Пионерской в Хабаровске

Две «Тойоты» столкнулись вечером 28 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 28 сентября в Хабаровске произошла авария с пострадавшим. На улице Пионерской столкнулись две машины — Toyota Corolla Fielder и Toyota Prius. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным ГАИ, около 20:48 водитель Corolla Fielder выполнял разворот возле дома 1е. Машина ехала со стороны переулка Трубного в сторону улицы Запарина. При маневре водитель не убедился в безопасности и врезался в Prius, который ехал в попутном направлении.

«В ДТП пострадал пассажир Corolla Fielder — мужчина 1994 года рождения. Он получил травмы», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

За рулем Corolla находилась девушка 2005 года рождения. ГАИ проводит проверку и устанавливает обстоятельства аварии.