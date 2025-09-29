Пассажир оказался в больнице после ДТП на Пионерской в Хабаровске

По данным ГАИ, около 20:48 водитель Corolla Fielder выполнял разворот возле дома 1е. Машина ехала со стороны переулка Трубного в сторону улицы Запарина. При маневре водитель не убедился в безопасности и врезался в Prius, который ехал в попутном направлении.