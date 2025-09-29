Полицейские Владивостока поймали мужчину, похитившего сейф с деньгами

Во Владивостоке задержан мужчина, подозреваемый в серьезной краже. Он проник на склад и похитил тяжелый сейф, в котором находилось более 450 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
История началась с обращения в полицию. Сотрудник одной из компаний пришел в дежурную часть и сообщил, что с его склада на улице Днепровской пропал сейф с крупной суммой денег.
На место сразу выехала оперативная группа. Полицейские осмотрели помещение и опросили свидетелей. Выяснилось, что преступник проник на склад ночью. Его главной добычей стал сейф, который он каким-то образом сумел унести.
Сыщики уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, который раньше работал на этом самом складе и хорошо знал обстановку. Его задержали по горячим следам.
На допросе задержанный во всем признался. Он рассказал, что ночью пробрался на склад, взял сейф и, чтобы его скрыть, спрятал под собственной одеждой. Добравшись до безопасного места, он вскрыл сейф и забрал деньги. Сам сейф он выбросил, а одежду, под которой его нес, сжег, надеясь уничтожить все улики.
Теперь мужчине грозит уголовное дело за кражу. Следователи продолжают работу, выясняя все детали этого наглого преступления.