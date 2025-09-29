Полицейские Владивостока поймали мужчину, похитившего сейф с деньгами

На допросе задержанный во всем признался. Он рассказал, что ночью пробрался на склад, взял сейф и, чтобы его скрыть, спрятал под собственной одеждой. Добравшись до безопасного места, он вскрыл сейф и забрал деньги. Сам сейф он выбросил, а одежду, под которой его нес, сжег, надеясь уничтожить все улики.