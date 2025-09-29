Песков: никаких сигналов по переговорам от Украины до сих пор нет

«Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах возобновления диалога между странами. Последний, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины при этом прошел в Стамбуле 23 июля.