СМИ: в Канаде из-за сбоя в работе терминалов остановили работу аэропортов

CTV: в Канаде из-за сбоя в работе терминалов остановили работу аэропортов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сбой в работе терминалов саморегистрации погранслужбы Канады (CBSA) привел к остановке работы аэропортов в государстве, сообщил телеканал CTV.

«Сотни, если не тысячи, пассажиров застряли в самолетах или сталкиваются с длительным ожиданием в многочисленных аэропортах по всей стране из-за сбоя в работе терминалов саморегистрации CBSA», — говорится в материале канала.

В то же время в погранслужбе страны заявили, что уведомлены о неисправности и работают над исправлением сбоя.