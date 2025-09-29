Над Воронежской областью сбили вражеские дроны

По его словам, угроза удара с воздуха была нейтрализована в Лискинском и Бутурлиновском районах. Дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и уничтожили воздушные цели. По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют какие-либо разрушения или пострадавшие.