Над Воронежской областью сбили вражеские дроны

На территории Воронежской области силами противовоздушной обороны были ликвидированы четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, угроза удара с воздуха была нейтрализована в Лискинском и Бутурлиновском районах. Дежурные расчеты ПВО своевременно обнаружили и уничтожили воздушные цели. По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют какие-либо разрушения или пострадавшие.
При этом глава региона отметил, что режим повышенной готовности в связи с опасностью атак беспилотников в области продолжает действовать.
Ранее сообщалось, что ПВО ночью уничтожила 41 украинский беспилотник.
