CBS: в отсеке самолетного шасси в Северной Каролине нашли тело безбилетника

Тело безбилетного пассажира было обнаружено 28 сентября в отсеке шасси самолёта в городе Шарлотт в американском штате Северная Каролина, сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию.
Воздушное судно, с которым связан инцидент, принадлежит авиакомпании American Airlines. По данным журналистов, этот самолёт недавно прибыл из Европы. Страна, из которой он прилетел, не называется.
Представитель American Airlines рассказал, что авиакомпания и правоохранительные органы проводят расследование в связи с происшествием.
Напомним, в январе тела двух человек были найдены в отсеке самолёта в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Рейс выполняла авиакомпания JetBlue.