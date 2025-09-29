Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: в отсеке самолетного шасси в Северной Каролине нашли тело безбилетника

American Airlines и правоохранительные органы проводят расследование в связи с обнаружением тела.

Источник: Аргументы и факты

Тело безбилетного пассажира было обнаружено 28 сентября в отсеке шасси самолёта в городе Шарлотт в американском штате Северная Каролина, сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию.

Воздушное судно, с которым связан инцидент, принадлежит авиакомпании American Airlines. По данным журналистов, этот самолёт недавно прибыл из Европы. Страна, из которой он прилетел, не называется.

Представитель American Airlines рассказал, что авиакомпания и правоохранительные органы проводят расследование в связи с происшествием.

Напомним, в январе тела двух человек были найдены в отсеке самолёта в международном аэропорту Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Рейс выполняла авиакомпания JetBlue.