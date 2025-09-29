В Красноярске охранник одного из ночных клубов избил посетителей (видео)

«Полицейские установили всех участников конфликта и выяснили, что компания молодых людей отдыхала в клубе, где у них возник конфликт с охранником из-за того, что он вывел их из заведения. Когда те хотели зайти обратно, охранник применил физическую силу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».