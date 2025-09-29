В Красноярске охранник одного из ночных клубов избил посетителей (видео)

Посетителей одного из ночных клубов в Центральном районе Красноярска избил сотрудник охраны. Информация об этом появилась в соцсетях, позже ее подтвердили в полиции.
По словам очевидцев, молодые люди были очень пьяны и их выгнали на улицу. Там охранник отправил одного из гостей в нокаут, другому выбил зуб, а третьего без сознания увезли на «скорой». Последствия потасовки гости сняли на видео.
В полиции рассказали, что утром 28 сентября в дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним попал 22-летний молодой человек, которому в развлекательном заведении были причинены телесные повреждения.
«Полицейские установили всех участников конфликта и выяснили, что компания молодых людей отдыхала в клубе, где у них возник конфликт с охранником из-за того, что он вывел их из заведения. Когда те хотели зайти обратно, охранник применил физическую силу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».