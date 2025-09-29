Ричмонд
В Иркутске и пригороде 28 человек пострадали в ДТП

За семь дней авто 10 раз врезались в друг друга.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дорогах Иркутска и пригорода зафиксирована тревожная статистика. За последнюю неделю сентября в 28 дорожных происшествиях с пострадавшими травмы получили 28 взрослых и 11 детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Всего за минувшую неделю произошло: 213 автоаварий, 384 транспортных средств повреждено, — поделились инспекторы.

Дорожные полицейские отмечают разнообразие видов аварий — от столкновений транспортных средств до наездов на пешеходов и велосипедистов. Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют соблюдать ПДД и проявлять повышенное внимание на дороге. Особую осторожность следует соблюдать вблизи пешеходных переходов и в дворовых территориях, где в любой момент на проезжую часть могут выбегать дети.