В Иркутске и пригороде 28 человек пострадали в ДТП

На дорогах Иркутска и пригорода зафиксирована тревожная статистика. За последнюю неделю сентября в 28 дорожных происшествиях с пострадавшими травмы получили 28 взрослых и 11 детей. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Всего за минувшую неделю произошло: 213 автоаварий, 384 транспортных средств повреждено, — поделились инспекторы.
Дорожные полицейские отмечают разнообразие видов аварий — от столкновений транспортных средств до наездов на пешеходов и велосипедистов. Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют соблюдать ПДД и проявлять повышенное внимание на дороге. Особую осторожность следует соблюдать вблизи пешеходных переходов и в дворовых территориях, где в любой момент на проезжую часть могут выбегать дети.