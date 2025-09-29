В Иркутске и пригороде 28 человек пострадали в ДТП

Дорожные полицейские отмечают разнообразие видов аварий — от столкновений транспортных средств до наездов на пешеходов и велосипедистов. Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют соблюдать ПДД и проявлять повышенное внимание на дороге. Особую осторожность следует соблюдать вблизи пешеходных переходов и в дворовых территориях, где в любой момент на проезжую часть могут выбегать дети.