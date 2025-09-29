Американский лайнер прибыл из Европы с трупом в отсеке шасси

Информация была передана в правоохранительные органы, работают следователи из отдела по расследованию убийств. Представители авиакомпании заявили, что оказывают содействие полиции и предоставляют необходимые материалы для проверки. Подробности о личности погибшего пока не разглашаются.
Ранее в Техасе потерпел крушение легкомоторный самолёт, в результате происшествия погибли два человека. По предварительной информации, во время полёта у воздушного судна возникла техническая неисправность. Пилот попытался совершить экстренную посадку, но самолёт потерпел крушение недалеко от взлётной полосы и загорелся.
