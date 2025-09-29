Ричмонд
ВСУ ни разу не обстреляли ДНР за сутки

Украинские силы за прошедшие сутки не совершили ни одного обстрела по территории ДНР. Об этом сообщили в управлении правительства Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Украинские силы за прошедшие сутки не совершили ни одного обстрела по территории ДНР. Об этом сообщили в управлении правительства Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Ноль фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. URA.RU). Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали», — написали в telegram-канале ведомства. В предыдущие сутки было зафиксировано три случая обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее в Белгородской области мужчина, получивший ранения в результате атаки украинского беспилотника, скончался в медицинском учреждении, передает RT. Согласно заявлению оперштаба, утром 28 сентября в селе Новостроевка-Первая произошло срабатывание FPV-дрона, в результате чего один из местных жителей был тяжело ранен и впоследствии умер в больнице.