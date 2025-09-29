В Омской области в результате опрокидывания мотоболотохода погиб водитель

В Седельниковском районе Омской области на трассе в районе деревни Сухимки произошла трагическая авария. По предварительной информации, 32-летний мужчина, управлявший мотоболотоходом, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.