В Омской области в результате опрокидывания мотоболотохода погиб водитель

Трагедия произошла в Седельниковском районе.

В Седельниковском районе Омской области на трассе в районе деревни Сухимки произошла трагическая авария. По предварительной информации, 32-летний мужчина, управлявший мотоболотоходом, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. А в минувшую пятницу в Омске с разницей в 1,5 часа произошло два серьёзных ДТП, одно из них оказалось смертельным. Причины обеих аварий также устанавливаются.