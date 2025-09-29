Ричмонд
Не могли добраться до берега: рыбаки застряли на водохранилище в Акмолинской области

Спасатели эвакуировали застрявших рыбаков с водохранилища в Акмолинской области — у мужчин сломался мотор лодки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Getty Images

Инцидент произошел в Аршалынском районе Акмолинской области — на Астанинском водохранилище, сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС РК провели аварийно-спасательные работы.

«Установлено, что двое мужчин в возрасте 44 и 45 лет отправились на рыбалку на моторной лодке. В ходе рыбалки у них вышел из строя мотор, и мужчины оказались заблокированы на воде, не имея возможности самостоятельно добраться до берега», — сообщили спасатели.

В МЧС сообщили, что спасатели оперативно прибыли на место и доставили рыбаков на берег. Благодаря своевременной помощи, никто не пострадал — в медицинской помощи они не нуждались.