Не могли добраться до берега: рыбаки застряли на водохранилище в Акмолинской области

«Установлено, что двое мужчин в возрасте 44 и 45 лет отправились на рыбалку на моторной лодке. В ходе рыбалки у них вышел из строя мотор, и мужчины оказались заблокированы на воде, не имея возможности самостоятельно добраться до берега», — сообщили спасатели.