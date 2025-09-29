В Приморье бывший глава района осужден за мошенничество с госконтрактом

В Приморском крае вынесен приговор бывшему главе Партизанского муниципального района. Чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
Преступление произошло в марте 2021 года. Чиновник незаконно расторг муниципальный контракт на капитальный ремонт дамбы на реке Партизанской. Сумма контракта составляла более 22 миллионов рублей. Чтобы создать видимость законности, он искусственно создал препятствия для подрядчика, а затем подписал решение об одностороннем отказе от договора.
После этого он организовал новый аукцион на выполнение точно таких же работ, но стоимостью уже более 31 миллиона рублей. Победителем аукциона стала компания, учредитель которой находится в близких отношениях с бывшим главой района.
Уголовное дело было возбуждено после оперативной работы сотрудников УФСБ по Приморскому краю.
Шкотовский районный суд признал бывшего чиновника виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Также ему запретили занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах в течение двух лет.
Однако прокуратура считает приговор чрезмерно мягким и намерена обжаловать его в ближайшее время. Прокурор требовал для подсудимого реального срока лишения свободы.
Отдельно сообщается, что учредитель компании-победителя аукциона, который давал взятку, уже был осужден в 2024 году за коммерческий подкуп.
Приговор бывшему главе района пока не вступил в законную силу.