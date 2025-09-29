Мошенники запугивают хабаровчан сообщениями о продаже квартир

Преступники звонят или пишут на электронную почту и в мессенджеры сообщения, что неизвестные пытаются продать, заложить или наложить арест на недвижимость, принадлежащую потенциальным жертвам. Запуганным гражданам предлагают срочно связаться со службой поддержки по указанному в сообщении номеру телефона.