Мошенники запугивают хабаровчан сообщениями о продаже квартир

Онлайн-мошенники обманывают хабаровчан, представляясь сотрудниками Росреестра. Они сообщают, что неизвестные пытаются продать или заложить принадлежащую гражданам недвижимость, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Преступники звонят или пишут на электронную почту и в мессенджеры сообщения, что неизвестные пытаются продать, заложить или наложить арест на недвижимость, принадлежащую потенциальным жертвам. Запуганным гражданам предлагают срочно связаться со службой поддержки по указанному в сообщении номеру телефона.
«Сотрудники службы поддержки» пытаются получить у жертв конфиденциальную информацию или заставить перевести деньги для отмены несуществующих операций с недвижимостью.
В Росреестре предупреждают, что ведомство пишет только с электронных адресов домена @rosreestr.ru и рекомендуют не открывать подозрительные вложения, чтобы исключить риск случайного запуска вредоносной программы.