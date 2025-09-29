Ричмонд
Мошенники запугивают хабаровчан сообщениями о продаже квартир

Преступники пишут или звонят от имени Росреестра

Источник: Freepik

Онлайн-мошенники обманывают хабаровчан, представляясь сотрудниками Росреестра. Они сообщают, что неизвестные пытаются продать или заложить принадлежащую гражданам недвижимость, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Преступники звонят или пишут на электронную почту и в мессенджеры сообщения, что неизвестные пытаются продать, заложить или наложить арест на недвижимость, принадлежащую потенциальным жертвам. Запуганным гражданам предлагают срочно связаться со службой поддержки по указанному в сообщении номеру телефона.

«Сотрудники службы поддержки» пытаются получить у жертв конфиденциальную информацию или заставить перевести деньги для отмены несуществующих операций с недвижимостью.

В Росреестре предупреждают, что ведомство пишет только с электронных адресов домена @rosreestr.ru и рекомендуют не открывать подозрительные вложения, чтобы исключить риск случайного запуска вредоносной программы.