Нарколог Шуров сказал о первой помощи при отравлении суррогатным алкоголем

При отравлении суррогатным алкоголем может помочь качественное спиртное. Оно замедлит накапливание формальдегида и даст время, чтобы доставить пострадавшего в реанимацию.

Источник: Аргументы и факты

При отравлении суррогатным алкоголем может помочь качественное спиртное, рассказал aif.ru нарколог Василий Шуров.

«С метанолом и другими спиртами конкурирует этанол. То есть, если при отравлении суррогатом выпить качественый алкоголь, этанол в первую очередь будет разрушаться в печени, поэтому формальдегид будет медленнее накапливаться, что даст время и пострадавшего удастся до реанимации довести. Но обычно никто так не делает», — объяснил эксперт.

Нарколог уточнил, что суррогат, полученный из разбавленного метанола или гидролизного технического спирта с большим содержанием метанола, невозможно отличить от этанола по запаху, вкусу и качеству жидкости.