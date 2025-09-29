Глава Следкома России взял на контроль расследование нападения собаки в Иланском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин контролирует расследование уголовного дела о нападении безнадзорной собаки на ребенка в Красноярском крае. Об этом стало известно вечером 28 сентября.
Напомним, 26 сентября в городе Иланский собака напала на девятилетнюю девочку. Ей потребовалась помощь медиков. Известно, что животное и раньше вело себя агрессивно по отношению к людям, однако никаких мер по его отлову до происшествия предпринято не было.
Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии провел проверку, по результатам которой было заведено уголовное дело. Глава Следкома России запросил доклад об обстоятельствах случившегося и ходе расследования. В центральном аппарате ведомства сообщили, что исполнение этого поручения взято на особый контроль.