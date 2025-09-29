Глава Следкома России взял на контроль расследование нападения собаки в Иланском

Напомним, 26 сентября в городе Иланский собака напала на девятилетнюю девочку. Ей потребовалась помощь медиков. Известно, что животное и раньше вело себя агрессивно по отношению к людям, однако никаких мер по его отлову до происшествия предпринято не было.