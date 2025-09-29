Число жертв нападения на церковь мормонов в Мичигане достигло четырёх

Напомним, 28 сентября вооружённое нападение на религиозное учреждение последователей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в мичиганском Гранд-Бланке завершилось человеческими жертвами и масштабным возгоранием. На место случившегося оперативно выехали все экстренные службы для ликвидации пожара и оказания помощи нуждающимся. Стрелок был ликвидирован, и сейчас угрозы для местных жителей не существует. Ранее сообщалось, что в результате нападения погибли два человека, а девять — были госпитализированы.