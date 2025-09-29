В Иркутской области 7 человек погибли в ДТП за неделю

В Иркутской области за минувшую неделю произошло 54 аварии. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, в них пострадали более 70 человек, в том числе 13 детей. Для семи ДТП закончились летально.
— С участием водителей, не имеющих водительских удостоверений произошло 9 аварий. У 17 автомобилистов отсутствовали полисы ОСАГО. В 4 случаях водители оставили место ДТП, — поделились инспекторы.
За прошедшие семь дней главными причинами аварий становилась неправильно выбранная скорость, нарушение порядка проезда и пешеходного перехода.
Основные причины: несоответствие скорости конкретным, а лидером анти-рейтинга стало нарушение постановки авто на дороге. По этой причине ДТП произошли 15 раз.