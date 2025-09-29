Город в США затопило из-за сильнейшего наводнения. Видео

По официальным данным, в наводнении погибли четыре человека. Двое из них были найдены в автомобиле, еще один — в паводковых водах, последний — рядом со своим автомобилем. Сотрудники шерифского управления проверяют информацию о пропавших без вести и не могут назвать их точное число.