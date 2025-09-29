Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Город в США затопило из-за сильнейшего наводнения. Видео

Из-за сильных ливней в старом шахтерском городке Глоуб в штате Аризона произошло наводнение, по улицам стремились бурные потоки грязной воды, смывающие автомобили и газовые баллоны. Об этом сообщили американские телеканалы Fox News и Independent.

Несколько человек погибли в американском городке.

Из-за сильных ливней в старом шахтерском городке Глоуб в штате Аризона произошло наводнение, по улицам стремились бурные потоки грязной воды, смывающие автомобили и газовые баллоны. Об этом сообщили американские телеканалы Fox News и Independent.

«Наводнения в Аризоне: в пятницу внезапное наводнение опустошило Глоуб, штат Аризона, в результате чего улицы и здания были завалены грязью, мусором и несколькими баллонами с пропаном», — отмечает Fox News, публикуя видео потопа в своем аккаунте в соцсети X. Жители спасались на крышах зданий, пишет Indepemdent.

Глава службы по чрезвычайным ситуациям Карл Мелфорд рассказал, что ливень сразу затопил центр города, раскидав около тысячи баллонов с пропаном по всему городку. Он поблагодарил судьбу за то, что они не взорвались. В некоторых районах глубина воды превышала 2,5 метра, полностью накрывая автомобили.

По официальным данным, в наводнении погибли четыре человека. Двое из них были найдены в автомобиле, еще один — в паводковых водах, последний — рядом со своим автомобилем. Сотрудники шерифского управления проверяют информацию о пропавших без вести и не могут назвать их точное число.