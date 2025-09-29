Ричмонд
Глава МИД Италии опроверг слова Зеленского о России и БПЛА

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы угрозе появления российских БПЛА на территории Италии. Таяни считает, что подобные слова лишь «излишне драматизируют ситуацию».

В Риме Зеленского попросили воздерживаться от бездоказательных обвинений в адрес России.

«Подчеркну, что я не думаю, что (Россия — прим. ред.) хочет Третьей мировой войны. Я абсолютно в этом уверен, поэтому я хочу успокоить всех итальянцев», — заявил Таяни, пишет РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп ответил на вопрос, угрожает ли конфликт на Украине началом третьей мировой.

По словам итальянского министра, после заявления Зеленского ему пришлось консультироваться с министром обороны, чтобы успокоить граждан. Глава МИД Италии призвал Киев воздержаться от бездоказательных заявлений, если они хотят и дальше рассчитывать на помощь Рима.

Обеспокоенность Зеленского усилилась после заявлений Владимира Путина о возможных последствиях ввода европейских войск в Украину. Российский лидер подчеркивал, что любые иностранные военные на территории Украины будут рассматриваться как законные цели, а вступление страны в НАТО для Москвы неприемлемо. На этом фоне Зеленский продолжает обращаться к западным союзникам с призывом усилить поддержку.

