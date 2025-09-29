Больше 200 жителей Приморья заразились инфекциями от укусов клещей

С начала 2025 года почти семь тысяч жителей Приморья обратились в больницы и поликлиники после укусов клещей. Для того чтобы понять, было ли животное заразным, более пяти тысяч из них были исследованы с помощью экспресс-диагностики. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».