Больше 200 жителей Приморья заразились инфекциями от укусов клещей

Вирус клещевого энцефалита был обнаружен в 18 клещах.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года почти семь тысяч жителей Приморья обратились в больницы и поликлиники после укусов клещей. Для того чтобы понять, было ли животное заразным, более пяти тысяч из них были исследованы с помощью экспресс-диагностики. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».

Анализы показали, что вирус клещевого энцефалита был обнаружен лишь в 18 клещах, что составляет менее 1% от общего числа проверенных. Всем пострадавшим, у которых был риск заражения, была проведена экстренная профилактика с помощью противоклещевого иммуноглобулина.

Несмотря на предпринятые меры, среди жителей края уже зарегистрированы заболевания, передающиеся через укусы клещей. На данный момент выявлено восемь случаев клещевого энцефалита, 70 случаев боррелиоза (болезни Лайма) и 124 случая клещевого риккетсиоза.

Медики напоминают, что при посещении лесов, парков и дачных участков необходимо соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду, использовать репелленты и обязательно осматривать себя и детей после прогулок. В случае укуса клеща следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.