Девочка погибла при падении из кабины грузовика в Приморье

Как выяснилось, водитель имеет 28-летний стаж, но только за последний год его семь раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.