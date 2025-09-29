Девочка погибла при падении из кабины грузовика в Приморье

В селе Заречное Октябрьского округа Приморского края произошло серьезное ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девочка. По этому факту следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
Авария случилась на улице Луговой. 46-летний водитель грузового автомобиля Toyota Hiace нарушил правила — перевозил людей вне кабины машины. В результате двое несовершеннолетних пассажиров упали на проезжую часть.
Одна из девочек, 2015 года рождения, получила тяжелейшие травмы. Медики боролись за ее жизнь в реанимации, но спасти ребенка не удалось.
Как выяснилось, водитель имеет 28-летний стаж, но только за последний год его семь раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.
Для установления всех обстоятельств трагедии назначены необходимые экспертизы. Госавтоинспекция призывает всех водителей строго соблюдать ПДД, а родителей — усилить контроль за тем, где и как проводят время их дети.