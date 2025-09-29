Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукаш: участие Путина в саммите G20 зависит от отношений с США

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет в 2026 году в США, если отношения между Москвой и Вашингтоном будут развиваться конструктивно. Об этом сообщила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

Владимир Путин еще не принял решение об участии в саммите G20 в США.

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет в 2026 году в США, если отношения между Москвой и Вашингтоном будут развиваться конструктивно. Об этом сообщила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПредставитель РФ в G20 Лукаш надеется на участие Путина в саммите в ЮАР.

«Это будет зависеть от развития событий и наших взаимоотношений в том числе с США», — заявила представитель России в G20. Она уточнила, что окончательное решение остается за Владимиром Путиным.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что саммит лидеров G20 впервые за 20 лет пройдет на территории Соединенных Штатов. В качестве места проведения выбран город Майами, мероприятие будет приурочено к 250-летию независимости страны. Американский лидер выразил готовность принять российского и китайского президентов, если Москва и Пекин проявят интерес к визиту.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше