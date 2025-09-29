Лукаш: участие Путина в саммите G20 зависит от отношений с США

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет в 2026 году в США, если отношения между Москвой и Вашингтоном будут развиваться конструктивно. Об этом сообщила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.